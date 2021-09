La misma, aparentemente, conducía bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, informó Telefuturo.

El profesional afectado explicó que colocó su vehículo en posición de sacrificio y señalizó, pese a esto, la mujer embistió contra su rodado en la parte trasera.

Detuvieron a mujer que ocasionó accidente en Asunción

''Yo me bajé a preguntarle qué le pasaba y la señora me respondió con discordancia, me empezó a preguntar qué día es hoy, qué le pasó y por qué supuestamente yo le choqué, siendo que yo estaba estacionado en posición de sacrificio. Nos comentaron que estuvo pasando semáforos en rojo, estuvo tejiendo prácticamente por la avenida", expresó.

La mujer no pudo explicar lo que había sucedido; en todo momento negó el hecho y solicitaba sus llaves de su automóvil para ir a su domicilio.

Por su parte, el agente de la Policía Nacional identificado como Patricio Galeano explicó que, según la mujer, no tiene a quién llamarle porque supuestamente le robaron su cartera y su celular, sin embargo, todas sus pertenencias tenía consigo. La misma ingresó a su vehículo y se durmió.

Finalmente, los agentes la trasladaron hasta la Comisaría porque se negó a someterse al alcotest.