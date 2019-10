Policía habría amenazado con fusilar a su ex pareja y novio

El agente policial atacó directamente al novio de su ex pareja, identificado como Benito Velázquez Benítez, a quien le dio cinco minutos para que desaparezca de la casa.

El uniformado tenía un arma de fuego en la cintura. “Dijo que tengo que desaparecer de ahí. Que no tengo nada que ver allí y que me da tiempo de cinco minutos, si no, me iba a matar. A ella también le amenaza que le va a fusilar, a nosotros dos”, afirmó Velázquez. (E.M.)