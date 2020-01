Polémica en Guairá por la millonaria compra de un bus

El excesivo costo del medio de transporte, según el gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR), es debido a que el mismo es 0 kilómetros y que se trata de una de las mejores unidades, que cuenta con las comodidades necesarias para viajar. Mencionó que el transporte se encuentra a disposición de la ciudadanía, especialmente para los artistas, deportistas y estudiantes, entre otros. Cuenta con una capacidad para 45 personas y lleva un ploteado en homenaje a Guaireña FC, club que recientemente ascendió a Primera División.

Los concejales departamentales denunciaron al gobernador ante la Fiscalía General del Estado, ya que no creen que el bus sea 0 kilómetros e indicaron que el costo de esta unidad de transporte es mucho menor a lo invertido por la institución. La dudas sobre el costo y las características acerca del bus se acrecientan y los ediles anunciaron que a la vuelta de sus vacaciones exigirán un peritaje del móvil para determinar si es o no nuevo y si además no representará un peligro para los futuros usuarios. El gobernador asegura que los cuestionamientos hacia sus gestiones forman parte de una persecución política, ya que adelantó que su hermana Helen Vera será la próxima candidata a la intendencia de Villarrica y aseguró que buscan desacreditar a su familia para truncar su proyecto. RG