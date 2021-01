Podrán restituir a todos los empleados con suspensión

La aprobación de esta ley permitirá que los sectores afectados tengan un oxígeno financiero y puedan retornar a sus empleados que aún siguen suspendidos, porque pagar sus salarios completos y además el aporte al IPS constituía una terrible carga para los empleadores, resaltó Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy). “Este momento es una oportunidad magnífica de reincorporar a nuestro personal, que estarán muy agradecidos porque volverán a trabajar, ganar un salario completo y nosotros siempre les damos comida y no se cortará el acceso a la salud para ellos. Hay que saber que esta ley la trabajamos los gremios como una necesidad por el veto presidencial que sufrió la Ley de Emergencia, y en el que el Estado no tendrá que poner un centavo, así que buscamos una fórmula en que el presidente de la República no tenga que decirnos ‘no sé cuánto le va a costar al Estado o no tenemos los fondos’”, alegó el empresario.