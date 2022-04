Pobladores  solicitan  respetar área residencial en zona de Los Mangales

La Municipalidad debe mantener una zonificación adecuada. El problema es que no se respeta el plan regulador. Geraldine Giralt, arquitecta y pobladora.

Pobladores de los barrios Cañada del Ybyray y parte de Las Lomas, de Asunción, conocida como zona de Los Mangales, exigen una rezonificación ante el avance de proyectos para edificios en área de viviendas residenciales. Temen por el impacto ambiental y paisajístico, además de los servicios básicos que no darían abasto ante la baja inversión estatal.

En la jornada de ayer, un grupo de representantes de los cerca de 1.000 vecinos, fueron hasta la Junta Municipal para manifestar la inquietud, solicitar que el área sea catalogada como AR1A (Área Residencial de Baja Densidad) y eliminar los incentivos, a fin de conservar el barrio como residencial. Fueron recibidos por el concejal Miguel Sosa (ANR), presidente de la comisión de planificación y el edil César Escobar (ANR).

Los pobladores comentaron que actualmente se encuentra en puerta un proyecto de dos torres con siete plantas entre calles cortadas y empedrada. Solicitaron que exista un ordenamiento para que los barrios residenciales se sigan manteniendo.

“La Municipalidad debe mantener una zonificación adecuada para todos los ciudadanos. El problema es que cambian el plan regulador, no se respeta. Como en nuestro caso, que se cambió y no sabemos cuándo ni porqué, siendo que la mayoría no queremos edificios”, indicó Geraldine Giralt, arquitecta y pobladora.

Por su parte, Silvina Galeano, quien reside hace 25 años en Cañada del Ybyray, manifestó no estar en contra de las edificaciones, pero que sea en los lugares donde correspondan. “No puedo entender que en nombre del desarrollo atropellen los derechos de los que vivimos en este barrio”.

La pobladora María Otto agregó que mientras se plantea construir edificios hasta en áreas residenciales, incluso en las zonas como la avenida Molas López no se logra una amplia ocupación en los departamentos.

Postura. Al respecto, el concejal Sosa señaló que analizará el caso presentado con sus asesores. Indicó que hoy también escucharía a la contraparte que son los inversores del edificio. Aseguró que para el viernes, aproximadamente, ya emitiría algún parecer.

Características. Los pobladores presentaron un comunicado en el que se citan varios argumentos de los residentes. Se destaca, por ejemplo, que el 98% de las edificaciones en el barrio son de una o dos plantas. Afirman que no existe salida fluida en el barrio puesto que la zona está acorralada por el predio del hospital Central del IPS, la propiedad del ex Asunción Rugby Club, en 12 cuadras solo tres calles salen a Molas López y en Sacramento solo una calle. Se agrega que el barrio es un verdadero pulmón de Asunción.

“Actualmente los servicios básicos de agua y energía eléctrica no dan abasto a la carga existente, y sabemos que las instituciones del Estado no tienen la capacidad de acompañar la velocidad que imprime la inversión privada (experiencia Avda. Santa Teresa y Avda. Aviadores del Chaco)”.

Aseguran que existe conciencia de la necesidad de generar ejes habitacionales en la ciudad. Por ello, manifestaron su acuerdo con que la Avda. Molas López cumpla este rol, pero no con que los edificios invadan el barrio que tiene otras características diferentes.

“Es muy importante para la ciudad contar con barrios con las características mencionadas, las mismas que cuentan otros barrios como Santo Domingo, Manorá, Ycuá Satí y Madame Lynch, por citar algunos que actualmente son AR1A. Siendo así, ¿cuál es la diferencia entre esta zona y los barrios señalados?”

Se resalta que el plan regulador es un contrato colectivo entre los ciudadanos y la ciudad para garantizar, jurídica y fácticamente, la convivencia en armonía, equilibrio y equidad.

