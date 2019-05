PLRA también instala la figura de un outsider para intendentable

En filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) también optarían para las próximas elecciones municipales por una figura no conocida en el ambiente político como el empresario Guillermo Cortés, a quien los liberales apuntala rían para la intendencia de Asunción. De hecho, Cortés, de 53 años, tendría un amplio consenso entre los principales sectores del PLRA para presentarse cómodamente en las internas del año que viene.

Cortés, quien es administrador de empresas y estuvo en la organización de eventos masivos como el “Black Friday” en Paraguay, tiene la misión de “recuperar una sonrisa del ciudadano asunceno”, según anticipó.

“Hay que devolver la sonrisa a Asunción porque esta es una ciudad bellísima, que quizás hemos dejado que decaiga por razones tontas y mezquinas. Es una ciudad de gente maravillosa. Debemos urgentemente trabajar el ánimo y sentir de la gente, devolviéndoles el control de la ciudad”, señaló.

Agregó que va a introducir creatividad y liderazgo en las acciones a realizar en Asunción y por ello pondrá énfasis en que la gente se involucre.

Dijo que para lograr que la participación sea efectiva, existen los avances tecnológicos que permitirán ejecutar el plan. “La gente debe estar más involucrada y no solo votar al intendente y concejales, sino ser consultados a través de apps sobre su opinión en temas importantes como construcción de viaductos, pasos a nivel. No debemos permitir que unos cuantos que gritan fuerte decidan por la mayoría silenciosa. Debemos pensar en beneficiar a todos y no a algunos sectores”, señaló.

Dijo que piensa atacar el planillerismo en Asunción, dado el inmenso gasto público que genera. “Hay que esforzarse en reorientar al personal municipal para que desarrollen un trabajo de mejor y más ágil servicio a los ciudadanos. Esto redundará en la dignificación del empleado municipal”, subrayó.

Rechazó que todo el presupuesto genuino esté atado al pago de personal, sino que debe blindarse un buen porcentaje de los ingresos para obras. “Entiendo que el problema de infraestructura es un problema financiero. Se deben resguardar una porción de las recaudaciones de la municipalidad para obras. Las tasas de rodados de Asunción son significativamente más elevadas que las de municipios vecinos y esto genera una migración hacia otros municipios. Esto debe ser atendido y los recursos adicionales protegidos para ser aplicados a obras viales. Se puede lograr esto bajando las tasas. Menos del 10% de asuncenos pagan su patente de vehículos o licencias de conducir en Asunción”, indicó.

Adelantó su compromiso de vestir los colores del PLRA para las municipales, en vista de que desde hace un año viene conversando con ellos.

“He sido muy bien recibido en el PLRA y siento que debo vestir los colores de ese partido y, como caballero, estoy conversando con los diferentes sectores del partido”, dijo.