PLRA instará a Fiscalía a que actúe sobre informes que salpican a HC

Además, exigirán el esclarecimiento del asesinato del ex intendente de Pedro Juan Caballero José Carlos Acevedo. La reunión partidaria con varios temas en agenda surge de la necesidad de que la Fiscalía actúe luego de los contundentes informes sobre los millonarios manejos de empresas dedicadas a la producción y comercialización de tabaco.

“Exigimos a la Fiscalía agilizar los trámites de investigación respecto a los informes remitidos por Seprelad sobre lavado”, expresa la nota de la convocatoria.

La reunión se dará de manera virtual y se aguarda la presencia unánime de los 55 miembros titulares debido a que es un tema candente.

Cabe recordar que en la última sesión del Directorio hubo un fuerte cruce entre efrainistas y llanistas, cuyo resultado fue la separación de varios miembros del Directorio del ala disidente.

Respecto al pedido que hacen los liberales en esta ocasión, Alegre sostuvo que si la Fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez no hace su trabajo, el Paraguay estará expuesto a un papelón.

“Con toda la documentación de Seprelad, que lo que hace simplemente es documentar lo que sabemos hace bastante tiempo, pero hoy no solamente sabemos los paraguayos sino lo sabe el mundo. Trasciende a nivel internacional que tenemos al jefe mafioso en Paraguay y anda libre, pero no puede salir porque esta es su guarida e iría preso. Lo llamativo es que en Paraguay no tiene ningún proceso”, señaló.

Añadió que la exigencia es porque la Fiscalía debe hacer su trabajo y no esperar finalmente que desde el extranjero se actúe en contra del ex presidente Cartes.

“Exigimos a la Fiscalía que haga el trabajo que debe hacer hace años, porque, si no, seremos una vez más humillados ante el mundo, por lo que no se anima a hacer nuestra Fiscalía, y terminemos en que venga una orden del exterior y sea un juez de otro país el que pide llevarse a Cartes por lo que no se animan a hacer nuestras autoridades”, remarcó.

Informe Seprelad. En una extensa lista de operaciones llamativas que encontró la Seprelad en los movimientos de Tabesa, se expone que María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes, habría realizado compras de la tabacalera por USD 4,7 millones de 2017 a 2021.

Otra empresa ligada a los cigarrillos de Tabesa es Mercury Tabacos SA (Metasa), empresa vinculada al diputado Erico Galeano como accionista, junto al condenado por lavado de dinero y operación con divisas en el Brasil, Rubens Catenacci.

Crimen contra los Acevedo. El presidente del PLRA además señaló que la Fiscalía debería actuar como lo hicieron los colombianos, donde finalmente se va cerrando el círculo en relación al asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El PLRA pide que se esclarezca el crimen contra Haylee Acevedo y el reciente hecho de sicariato contra José Carlos Acevedo.

“Fíjense que en Colombia los que asesinaron en Cartagena al fiscal hoy están presos y las investigaciones avanzadas.

En cambio, en Paraguay nada se sabe sobre el asesinato de la hija del gobernador Acevedo. No se ha tenido avance sobre el crimen contra José Carlos Acevedo”, refirió.