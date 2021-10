PLRA denuncia persecución contra líderes opositores

Cúpula. Líder Amarilla (i), Hugo Fleitas (c) y Efraín Alegre durante una sesión de Directorio liberal.

En este caso, para el ex vicepresidente liberal, Líder Amarilla, existe una sistemática persecución que se da de distintas formas, desde el ahogo económico por la falta de desembolso de subsidios y aportes, hasta salpicar con denuncias de evasión y lavado de dinero a varios integrantes del PLRA.

Amarilla, ex intendente de Villa Elisa y actual miembro del Directorio, analizó que dentro del PLRA la situación actual no se circunscribe solo a la pelea entre Blas Llano y Efraín Alegre, sino que existe, por parte de las instituciones del Gobierno, un boicot contra el partido que los afecta concretamente en el aspecto financiero.

“Si no nos pagan el subsidio, no nos transfieren, eso se convierte en un problema y no es solamente pelea entre Efraín Alegre y Blas Llano, sino que hay claramente un esquema montado en contra del PLRA”, acusó.

Agregó que incluso al partido se le adeudan aportes del 2018. El PLRA denuncia precisamente que el Estado les adeuda millonarias sumas en concepto de subsidio y aporte electoral que suman un total de G. 25.798.311.470. Consideran que el hecho de que el Estado se haya atrasado en el pago produjo intereses por mora en perjuicio del PLRA por G. 6.000 millones.

CASO RECIENTE. También dentro del esquema de facturas que Tributación investiga y que afecta a la Gobernación de Cordillera y a otras municipalidades, Amarilla opinó que existe evidentemente sectarismo, puesto que todos los investigados son de la oposición, mientras que las escandalosas denuncias de corrupción contra el gobierno no se investigan.

“La ANR insiste en desacreditar a la oposición a través de Tributación, Fiscalía, Contraloría, Seprelad y otros organismos dirigidos por el gobierno de Marito-Cartes, lo hicieron con Efraín Alegre, intendentes y gobernadores liberales y ahora lo hacen con Fernando Lugo; Alcides Riveros y Hugo Fleitas, intendente y gobernador, respectivamente; Miguel Prieto de Ciudad del Este y con otros buenísimos administradores.

Deslinda. Precisamente, en este contexto, el gobernador Hugo Fleitas salió al paso del Viceministro de Tributación Óscar Orué, de que la Gobernación estaría inmerso en un esquema de obras “fantasma”. Fleitas aseguró que las obras están ejecutadas en un 100%. Hizo notar que adrede en la investigación solo se incluye a algunas instituciones y a otras no. Deslindó además toda responsabilidad de supuesta evasión de impuestos.



