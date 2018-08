PLRA condiciona Constituyente a una reforma electoral

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, señaló que la reforma del sistema electoral es una medida que se tiene que aplicar previamente a hablar de una reforma constitucional a través de una Constituyente. El Comité Político de su partido dio venia a que Alegre inicie conversaciones con todos los sectores de la oposición a fin de bajar una línea consensuada en la reunión que se prevé el 12 de setiembre, donde se establecerá una mesa de diálogo organizada por el Gobierno. “No podemos ir a una nueva elección con este sistema. Lo primero es esa cuestión y lo segundo, respetar la Constitución vigente, porque no podemos hablar de reforma si no respetamos esta Constitución. Si se presenta hoy el ex presidente Horacio Cartes a violentar esta Constitución, es una clara señal. Entonces seamos claros y contundentes a quiénes intentan violentar”, remarcó Alegre.