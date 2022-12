PLRA: Cederían presidencia a Fleitas para sellar unidad

A pocos días de un nuevo año, el presidenciable de la Concertación busca acomodar la casa antes de emprender una campaña que desde todo punto de vista será ardua.

Tras su contundente victoria que no dio lugar a la discusión, Alegre busca generar confianza entre sus ex rivales de la interna y el paso que daría, según se menciona en los pasillos del partido, es ofrecer la presidencia a Fleitas, a quien se ve dentro del PLRA como una figura moderada, dado que si bien representó al llanismo en la última interna, también ha dejado en claro que no se dejará manejar. Su posible llegada a la presidencia partidaria no genera mayor discusión y no disgusta a los principales movimientos ya que formalmente si Efraín da el paso al costado, le correspondería a Fleitas asumir por ser vicepresidente primero.

Además, también en el efrainismo se lo conoce porque integró precisamente la chapa con la que ganó Alegre la presidencia del PLRA por segunda vez.

Otro dato es que Fleitas se habría alejado más del dionisismo que con el llanismo, en vista de que habría sido blanco de traiciones en las horas previas al día D.

Senda hacia el 2023. El amplio margen de ventaja con el que Efraín salió vencedor le permitió que luego de que todos los participantes reconocieran su victoria, él se enfoque en limar asperezas y buscar el diálogo con cada uno de los participantes de la interna con el afán de reunir aliados y fortalecer la unidad del arco opositor.

Resultados. Al finalizar la interna y el posterior escrutinio de los votos, Efraín Alegre sacaba una diferencia de 248.000 votos a su seguidor más cercano, conformada por la dupla Hugo Fleitas-Bruno Balmelli.

Alegre registró 348.348 votos, sobre los 100.187 de Fleitas. Muy detrás, quedaron Martín Burt-Luz Borja con 74.449 y ya muy detrás Sebastián Villarejo-Patricia Dos Santos con poco menos de 30 mil votos.

Otros que participaron de la contienda fueron los candidatos Hugo Portillo-Edith Ortiz y Herminio Ruiz Díaz-Felipe José Fernández.