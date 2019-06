Playa de Areguá, con nuevo rostro a orillas del lago

El parque de juegos está disponible para el entretenimiento de los más chicos. Los fines de semana también hay juegos, globo loco y paseo a caballo.

ENTRETELONES. La construcción de la Costanera había quedado paralizada por un tiempo tras confirmarse que la obra, en plena marcha, aún no contaba con estudio de impacto ambiental, otorgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). El proyecto también recibió cuestionamientos de la ciudadanía por el alto costo que implicó el pequeño tramo. La inversión fue de más de G. 1.000 millones y comprende solo la primera fase. Para conocer más detalles sobre la infraestructura terminada, y las que están en proyecto, ÚH intentó contactar con el intendente Humberto Denis Torres (ANR), pero no contestó las reiteradas llamadas. El director de Obras, Carlos Torres, se negó a dar detalles, se limitó a manifestar que la información se busque en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sobre la segunda y tercera fase de construcciones dijo que aún no hay un calendario fijado para la ejecución.

ARTE Y FRUTILLA. Quienes decidan visitar Areguá, además de ir a la playa, pueden realizar un paseo por las pintorescas tiendas de artesanías en la zona céntrica. La Expo Frutilla se suma al circuito turístico. Hasta setiembre, los expositores estarán en las calles Mcal. Estigarribia y La Candelaria. Durante todo el año hay puestos permanentes sobre Mcal. López y Carlos A. López. También en Estanzuela habrá feria.