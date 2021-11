Plantean que se garantice por ley informe de datos comunales

Indicó que este planteamiento se da atendiendo a que se ha realizado una serie de pedidos que no han tenido retorno por parte del ejecutivo municipal. Esta irregularidad, a los requerimientos que solicitó en el periodo anterior como concejal, fue durante la gestión de Mario Ferreiro como también del ahora nuevamente intendente Óscar Nenecho Rodríguez.

Entre los principales pedidos de informes que no tuvieron retorno citó: nómina de funcionarios, estado de cuenta de la municipalidad, remisión de extractos bancarios, rendición de cuentas por las declaraciones de las distintas emergencias.

“Cuando uno tiene una banca, en representación de la ciudadanía, tendría que tener acceso a los documentos que permiten tener información certera para hacer bien el trabajo”. Agregó que cuando un edil no tiene la mayoría en la Junta no puede convocar al Intendente. “Entonces, con esta modificación al pedir un informe que no se responde automáticamente el intendente se ve obligado a rendir cuentas ante el pleno”.

Indicó que la intención de que se agregue este punto es atendiendo a que no se menciona ninguna medida cuando no se cumplen con los pedidos de información.

De aprobarse este planteamiento, primero por parte de los concejales, se pide que se remita a Diputados en un plazo no mayor a 72 horas de la recepción.

De realizarse la modificación se pide puntualmente agregar a inciso N: “Por la no recepción de la mencionada respuesta oficial en los plazos establecidos, queda automáticamente convocado el Intendente Municipal y el Director General de la dependencia requerida, a dar cuentas de lo solicitado ante el pleno de la Junta Municipal de Asunción en la siguiente sesión ordinaria del plazo vencido”.