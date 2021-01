Plantean que JEM evalúe rol de magistrados en caso OGD

“Me parece que correspondería que el JEM evalúe la actuación de los jueces y fiscales. Si se encuentra que la Fiscalía no acercó los elementos para que los jueces saquen una conclusión, entonces la Fiscalía será responsable, o si los jueces, a pesar de tener los elementos, fueron displicentes. Todo esto deberá ser evaluado finamente”, indicó el legislador del Frente Guasu.

Sobre la sentencia del ex senador, significó que “todos la percibimos como injusta, inadecuada e insuficiente en cuanto a todo lo que se conoce públicamente, no solamente por los elementos divulgados por la prensa, sino porque esas grabaciones existieron. Pudieron no haber sido pruebas, pero la Fiscalía tenía certeza de que los hechos existieron”.

Por otro lado, respondió al jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, ”cuando él habla de que los delitos de contrabando o corrupción no corresponden al Gafilat, está muy equivocado, porque la legislación que aprobamos en el paquete antilavado justamente hace mención a los delitos precedentes del lavado de dinero y se citan taxativamente dos cuestiones que son la corrupción pública y el contrabando”.