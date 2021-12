Plantean ley para detectar enfermedad que impide imaginar

En el proyecto se explica que este trastorno imposibilita crear imágenes mentales, percibiéndolas, únicamente, a través de los sentidos. “Si la persona cierra sus ojos e intenta imaginar algo, como a un ser querido, un paisaje o una fotografía, su mente no podrá visualizarlo, aunque esté concentrado en esa acción”, apunta la legisladora.

La proyectista agrega que los estudios científicos indican que decenas de millones de personas padecen de afantasía y que está comprobado que en Europa, una de cada 50 personas sufren esta afección.

“El motivo de esta deficiencia se conoció a través de ciertas universidades de prestigio de todo el mundo, que comprobaron que un cierto porcentaje de la población no puede crear patrones visuales; es como si se tratara de una ceguera parcial, en la que el ojo ve hacia fuera, pero no es capaz de transmitírselo al cerebro, que no crea la imagen”, puntualiza Torres.

Si se aprueba el proyecto, los estudiantes serán sometidos a un test por un psicólogo o un equipo profesional multidisciplinario. “Con el presente proyecto se quiere prevenir a las autoridades y legisladores que es muy probable que en los próximos años estos casos se multipliquen”, expresó.