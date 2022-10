Plantean aplicar multa vial unificada en todos los municipios en el 2023

Adelantó que se prevé la modernización del registro informático con un módulo general con las infracciones del conductor en todo el país, incluyendo el municipio de la ciudad de Asunción.

César Galván, director de Antecedentes de Tránsito de la Agencia, sostuvo que con dicho reglamento se busca operativizar, con miras al 2023, el registro de las infracciones en todos los municipios a nivel país e implementar el sistema de puntos en trabajo conjunto con el Registro Nacional de Licencias (Opaci).

Refirió que dicho documento tiene como función derogar, unificar y aclarar el procedimiento, para que los directores de tránsito de los municipios tengan más claro cuáles son los procesos que se deben seguir para poder emitir las licencias de conducir.

“En estos últimos tiempos con los cambios administrativos en los municipios existe cierto desconocimiento. Para que la Comuna cuente con un material íntegro con toda la información prevista, hemos lanzado esta resolución aprobando este reglamento con todas las indicaciones que les sirvan a los directores de tránsito dentro de su centro de impresión”, enfatizó.

Registro de infracciones

Agregó que con la modernización del registro informático, se implementará un módulo general con las infracciones del conductor, independientemente del municipio donde haya realizado la infracción correspondiente.

“Este sistema debería registrar todas las infracciones independientemente de dónde sea el municipio. Por ejemplo, si tengo una licencia de conducir en Caacupé y hago una infracción en Asunción, esa sanción debería estar registrada en el sistema informático denominada Registro Único de Tránsito (RUT)”, destacó el director.

Indicó que hoy día dicho sistema tiene en su base de datos solamente la expedición de licencias de conducir.

“Esto es lo que se quiere reglamentar con la Resolución 492/22 en coordinación con la Opaci y los municipios integrantes del directorio, a los efectos de que a partir del 2023, queden operativas las infracciones a nivel general”, refirió Galván.

Agregó que actualmente hay 217 municipios habilitados con centros de impresión. De los ellos, 50 fueron renovados recientemente, los cuales reúnen todos los requisitos para emitir las licencias a los conductores.

“Varios municipios ya cuentan hoy en día con centros de impresión, pero falta mejorar el sistema a los efectos de que también se pueda tener el módulo para cargar las infracciones, sanciones que tenga el conductor y que se pueda ir registrando a nivel nacional”, afirmó.

sistema de puntos. Galván agregó que el sistema de puntos aún no rige en el país debido a que existen varios municipios que todavía no cuentan con Juzgado de Faltas y, por otro lado, hay comunas que no tienen adecuadas sus ordenanzas, ajustadas a la nueva normativa de tránsito.

“El sistema de puntos no puede aún estar operativo porque todo el sistema informático debe estar funcionando de manera nacional y no se puede realizar indistintamente en algunos municipios y en otros no”, remarcó.

Destacó que si todos los municipios cuentan con infraestructura en condiciones, podría operativizarse este sistema de sanciones, “con el objetivo de regular la conducta del conductor y el mejoramiento de la seguridad vial”, puntualizó.

