Planta de oxígeno del Nacional, en verificación en medio de denuncias

En el proceso la empresa proveedora, Chaco’i Industrial y Comercial SA, que en un comunicado expresó que es víctima de acusaciones “falsas y temerarias” por parte de la Dra. González, fue emplazada por el Ministerio de Salud Pública, por un periodo de 48 horas, en el que debe subsanar los inconvenientes y poner en correcto funcionamiento el servicio, según cláusulas estipuladas en el contrato celebrado entre las partes en julio del 2017. En el documento además se establece que la contratista debería establecer un sistema de respaldo en caso de avería para mantener la provisión de oxígeno hasta restablecer la planta.

cruce de acusaciones. Según la Dra. Yolanda González, la planta de oxígeno actualmente presenta fugas que ponen al lugar en peligro de explosión y un generador que no sirve. “La planta tiene fugas de oxígeno y un transformador que no funciona, que cuando se va la luz no funciona”, destacó y agregó que desde que asumió nunca funcionó.

“Asumí como directora en febrero del 2019, me encuentro con esto como herencia, que me dicen que no tenía especificaciones técnicas, que no estaba en condiciones, que el generador que se tenía no era suficiente para sostener la planta. Y nos fuimos a una reunión a cuestionar de entrada, porque después incluso probamos todo, para que ingrese el flujo de oxígeno al hospital y no logró sobrepasar la presión necesaria, en ninguna de las dos pruebas”, dijo.

Añadió que incluso, si estuviese operativa, no está capacitada para responder a las 500 camas que tenían y menos a las 750 actuales. “Podría servir para unas 20 camas, no para un hospital como este”.

Por su parte, la empresa contratada presentó un comunicado bajo la firma Neighpart SA, en el que puntualiza que en ningún momento, desde la instalación e inauguración, recibieron quejas y que con presencia de un escribano constataron el 6 de abril que la planta no estaba prendida. “Hemos constatado que la planta se encontraba apagada, lo que nos hace creer que nunca intentaron utilizarla ya sea por desidia o por negligencia, poniendo en riesgo la vida de todos los ciudadanos que acuden a dicho hospital”, sentenciaron. Destacaron que tomaron conocimiento de los reclamos el 31 de marzo, tras las declaraciones de la Dra. González, a quien hacen responsable sobre el estado de la planta de oxígeno. “Sospechamos que podría interferir intencionalmente con el correcto funcionamiento de la planta para justificar sus falsas declaraciones” y que la directora podría tener “empresas amigas” que puedan presentarse para solucionar problemas que según remarcan “no existen”.

Al respecto, la Dra. González acotó que tiene pruebas. “Nosotros no mentimos, tenemos todos los documentos, para eso ellos tienen 48 horas. El contrato es del Ministerio de Salud, nosotros no tenemos autonomía, y de más está decir que yo no tengo que ver con una empresa proveedora”, destacó.

ANTECEDENTES. Según el portal de Contrataciones Públicas, del 29 de noviembre de 2017 al 2 de febrero de 2018, la empresa Chaco’i Industrial y Comercial SA fue suspendida como proveedora del Estado. El motivo de la sanción fue por incumplir con sus obligaciones contractuales y causar daños a la institución contratante.