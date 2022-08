El tenor aparece en una de las escuchas telefónicas que forman parte de la investigación que recientemente permitió desarticular en Argentina una organización criminal que operaba como una secta, de la que se desvinculó tajantemente el artista en declaraciones a los medios.

"Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo de amigos, que consideraba músicos. Estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así. Pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", señaló el cantante este martes a la prensa en México.

La promotora argumenta que la cancelación del concierto se produjo "varias semanas atrás" -de forma anterior a la publicación de las informaciones sobre la investigación- y que su causa está en "otros motivos internos entre el promotor local y el agente".

Por ello, pide rectificar esas noticias "ya que atentan contra la imagen del artista existiendo temeridad y constituyen un grave delito por faltar a la verdad".

Además, añade que siguen "activos" los otros dos conciertos de Domingo programados en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Asunción (Paraguay) para los días 13 y 16 de octubre, respectivamente, cuyas entradas pueden conseguirse a través de la web del cantante.

Sobre el show en Paraguay

Plácido Domingo, considerado uno de los tenores más importantes de todos los tiempos, pisará por primera vez Paraguay para dar un único concierto, el 16 de octubre, en el Court Central del Yacht y Golf Club Paraguayo.

La venta de tiques está habilitada en la página de passline.com y los costos son de G. 240.000 (preferencia), G. 550.000 (preferencias A y B), G.1.200.000 (VIP Oro), G. 2.200.000 (VIP Platino) y G. 3.300.000 (VIP Plácido Domingo Lounge).

El evento es una producción de Garzia Group, empresa que confirmó que el concierto del reconocido tenor sigue vigente.