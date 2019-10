Pilcomayo sacó un punto fundamental

Estadio: Colegialito (local Colegiales). Árbitro: J. Cuenca. Líneas: C. Cáceres y M. Pintos. Gol: No hubo. Amonestados: 68’ Diego Ortiz (C); 10’ Emanuel Martínez, 23’ Albino Bogarín y 50’ Aldo Reguera (P). Recaudación: no se dio a conocer.

Colegiales (0): Jhon Caicedo; Ronald Esquivel, Diego Ortiz, Mario Ferreira y César Meza; Alex Quintana (27’ F. Insaurralde), William Palacios, Robert Espínola y Ulises Coronel (68’ L. Flores); Humberto Fleitas y Alfredo Servín (63’ E. Thompson). DT: José Britos.

Pilcomayo (0): Pablo Salinas; Guido Reyes, Manuel Martínez, Osmar Galarza y Aldo Reguera; Albino Bogarín, Claudio Benítez (57’ Z. Agüero), Emanuel Martínez (17' R. Castillo) y Simón Fernández; Willian González y Martín Muñoz (63’ D. Martínez). DT: César Castro.

Promedios: 3 de Noviembre 1,202; Pilcomayo 1,031; en descenso: Capitán Figari 1,010 y Gral. Caballero ZC 0,857.



Primera B