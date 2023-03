Pidieron a presidenciable un gabinete “sin gerentes”

“Te pido que reivindiques a los amigos que se han jugado en la campaña, que han invertido todos sus esfuerzos”, expresó dirigiéndose a Peña.

“Tenemos muchísimos cargos de confianza”, resaltó y agregó que hay muchos políticos que a su vez se formaron como técnicos.

“Estamos cansados de jugar en la campaña y luego que ingresen gente sin sensibilidad social como los gerentes de empresas. No conocen los bañados, no conocen la Chacarita, no conocen la sensibilidad social”, apuntó el candidato a diputado por capital, quien también proviene del cartismo.

Rodríguez sostuvo que se candidata para trabajar en la mejora de la atención a la salud, la educación, la capacitación de los docentes y mejorar las escuelas que necesitan mejoras urgentes.

Peña respondió que su gobierno estará cerca de la dirigencia, que trabajará con personas que conocen las necesidades para construir juntos políticas públicas que beneficien a todos los paraguayos.

Instó a salir a buscar a aquellos colorados que no votaron para decirles que el partido colorado es el único camino para el progreso. “Que el enojo no nos haga caer al precipicio. Tenemos una gran responsabilidad en todo el país, pero quiero que la Capital me dé la diferencia más grande el próximo 30 de abril”, subrayó.

Rodríguez recibió el respaldo del candidato a senador David Rivas, de Lupe Aveiro y del equipo liderado por el presidente del Centro de Despachantes del Paraguay, Alfredo Estigarribia, quien había pugnado en las internas por la diputación de capital.