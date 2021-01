Piden unidad en el PLRA y acabar con problema del TEI

A tempranas horas de ayer se llevó a cabo la reunión en la coincidencia de que existe inseguridad respecto a cuál calendario electoral es el que rige.

Acudieron a la primera reunión, en representación del Frente de Nuevas Ideas, el senador Salyn Buzarquis y los diputados Carlos Silva, Celso Kennedy y Pastor Vera Bejarano, quienes representaron al equipo Diálogo Azul, que encabeza el ex senador Dionisio Amarilla.

Los sectores coincidieron en superar la crisis, al menos hasta que se subsane todo en el ámbito jurisdiccional en lo que guarda relación con el Tribunal Electoral Independiente (TEI).

Este primer paso fue muy valorado por los presentes y Buzarquis aseguró que no será la última vez, dado que por lo menos él no rehuirá al diálogo. “Yo siempre acudiré a donde me llamen a dialogar. En este caso solicité se unifique el calendario electoral, además que lleve la Lista 2 en las internas en donde hay consenso para intendente y concejales; también respetar el resultado el TSJE acerca de qué tribunal (en vista de que hay dos actualmente) va a tener competencia sobre las elecciones, de modo a brindar seguridad jurídica a todos los que compitan en las internas, tanto para municipales como para el Directorio”, señaló.

Por su parte, como vocero de Diálogo Azul, el diputado Carlos Silva indicó que el primer paso hacia el diálogo es importante. Agregó que deben tomar todos los recaudos para que las candidaturas no sean impugnadas, por lo que todo debe ser conforme a derecho.

“Con todo esto quisimos romper el hielo en relación a esta crisis inconducente que se tiene en el PLRA. Primeramente, queremos buscar la posibilidad de acordar el calendario electoral, es decir, y antes de que el TSJE busque un acuerdo de la cúpula y en caso de que no exista esa posibilidad, mínimamente lo que vamos a plantear es unificar el calendario de presentación de documentaciones en ambos tribunales electorales independientes, mientras no se resuelva en la máxima autoridad jurisdiccional, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)”, señaló el diputado Carlos Silva.

Dijo que hay una suerte de confusión y temor en las bases por lo que está pasando, en particular por los que van a pugnar por cargos electorales en representación del partido y que están presos de esta división en la cúpula.

Como anfitrión de la reunión participó el apoderado liberal Cristian González, que responde al efrainismo.

ausente. No estuvieron representados en la reunión los llanistas, pese a que la convocatoria se dio un día antes.