Piden sobreseer a directivos de Empo

La fiscala Stella Mary Cano solicitó a la jueza de Garantías Hilda Benítez el sobreseimiento definitivo de los directivos de la firma Empo Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz. Como derivación del caso están procesados el intendente actual, Óscar Nenecho Rodríguez, el ex intendente Mario Ferreiro y 11 concejales de Asunción.

La agente refiere que durante la investigación comprobó que los dos procesados no participaron de la supuesta producción de documentos no auténticos, mientras que la presunta estafa no existió.

Apunta que la firma Empo Ltda. & Asociado, remitió a la Municipalidad el 28 de febrero del 2018 la factura para cobrar la deuda que tenía por los trabajos realizados.

Además, señala que el 20 de abril del 2018 envió un certificado de cumplimiento tributario cuyo contenido era falso.

Indica que el citado certificado fue obtenido para la firma Empo - Empresa Curitibana de Saneamiento y Construcción Civil SA, por lo que el documento presentado ante la Municipalidad no correspondía a la firma Empo Ltda. & Asociados.

En el caso, alega la fiscala que los dos directivos Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz fueron sobreseídos provisionalmente, y el pasado 15 de diciembre se requirió la reapertura de la causa.

DOCUMENTOS FALSOS. La magistrada Hilda Benítez admitió el pedido de reapertura con fecha de requerimiento conclusivo. Dice la fiscala que de las investigaciones surge que la responsabilidad de la producción de documentos no auténticos cae sobre la asistente contable Laide Gissele Franco Ortega.

La fiscala Stella Mary Cano remarca que la misma estaba en conocimiento que la firma Empo Ltda. & Asociados, no podía sacar su certificado de cumplimiento tributario, por lo que ella produjo el documento en cuestión.

De esta manera, alega la fiscala que los dos procesados, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, no participaron de la producción de documentos no auténticos, mientras que la estafa investigada no existió.