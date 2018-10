Piden sesión para agilizar pedido de intervención de la Comuna de CDE

El documento, firmado hasta el momento por 12 diputados (se necesitan 15 firmas) pide que el martes 30 a las 9.00 se reúna el pleno para no seguir dilatando el tratamiento del pedido de intervención considerando la situación que se registra en la capital del Alto Paraná, donde cada día aumenta el número de manifestantes en contra de los Zacarías y aumenta el tenor de las protestas.

“Creemos que lo que está sucediendo en esa ciudad, que es la segunda más grande del país y todo lo que está sucediendo con la ciudadanía, el enfrentamiento que está sucediendo allá amerita y necesita que tomemos medidas rápidas y eficientes. La dilación es peligrosa para cualquiera de las partes”, dijo el patriaqueridista Sebastián Villarejo, uno de los que pide la sesión.

Señaló que ante estos hechos, con sus colegas tomaron la decisión de pedir la convocatoria y confían en que sus colegas estarán presentes en la sesión del martes

Indicó que es indudable que algunos diputados buscan que los pedidos de intervención sean dilatados hasta el receso parlamentario.

NO ES DESTITUCIÓN. Sostuvo que lo que se debe entender es que “la intervención no es destitución, es simplemente la posibilidad de auditar de manera firme y decidida una municipalidad que hasta ahora ha quedado un poco oscura”.

Además de Villarejo, hasta el momento firmaron la nota las encuentristas Kattya González y Norma Camacho; los liberales Édgar Acosta, Eusebio Alvarenga, Celeste Amarilla, Robert Acevedo, Celso Maldonado y Jorge Ávalos Mariño; los patriaqueridistas Sebastián García y Rocío Vallejo y de Hagamos, Tito Ibarrola.

Quedaron comprometidos para firmar hoy el liberal Celso Kennedy, el de Cruzada Nacional, Jorge Brítez, y el diputado de Hagamos Carlos Rejala. No se descarta que más legisladores se sumen al pedido.

Acosta indicó que los diputados no deben ser cómplices de ninguna mala administración y tratar municipio por municipio y que no se trate de una cuestión corporativa. “El intendente que es corrupto tiene que ir a la cárcel y no solo destituido”, apuntó.

