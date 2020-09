Piden a secuestradores cambiar y “que devuelvan la paz” al Norte

“Felices los que trabajan por la paz”, proclamó en su homilía el sacerdote, citando una de las bienaventuranzas.

“Necesitamos la paz nuevamente; no la zozobra, no la preocupación, no el crimen, no el secuestro, sino que en la armonía, en la fraternidad, en base a un trabajo, a una paz en serio. Dios nos llama hoy a trabajar por la paz”, predicó el religioso.

“Jesús nos habla, trabajen por la paz”, dijo, y señaló que el mensaje va también para los secuestradores: “Creo que también dice algo a los secuestradores; el profeta Isaías nos dice: traten de cambiar. Escuchen bien, decía claramente la palabra de Dios: busquen al Señor, mientras Él se deja encontrar, nunca es tarde de cambiar el camino, de cambiar el pensamiento; por eso el malvado abandone su camino y el hombre perverso su pensamiento”, dijo.

“Creemos que no es la manera de reivindicar y de cambiar el pueblo, no con la fuerza, no quitando vidas, no secuestrando o privando la libertad de alguien”, reflexionó el cura párroco.

“A lo mejor por causa de este sistema de reivindicación que plantean, ustedes machacan más a este pueblo, quebrantan más a este pueblo, incluso al país, perjudican a todos, no solamente a una familia, sino que a todos”, observó.

“Después reflexionamos que con este sistema también el Gobierno se siente atado de invertir y de desviar sus recursos a causa de ustedes, a causa de los malvados, porque se gastan muchas inversiones, recursos para poder dar la seguridad al pueblo”, apuntó en otro momento.

Y consideró que si realmente hay una reivindicación, en vez de gastar este recurso, “traten de vivir la paz, de promover la paz, de manera que esos recursos destinados a esta situación se pueda implementar en otros avances, en progresar en el país, en la zona Norte, en vez de gastar en educación, en salud, que en este tiempo de pandemia también sufrimos todos, porque no tenemos insumos, recursos, se tiene que gastar por otra cosa”.

El sacerdote reiteró el mensaje a los secuestradores: “Hoy pedimos como personas de bien, como cristianos, que cambien su postura, su conciencia, y nos devuelvan la paz y todos seamos hermanos”.

INTENDENTE. Vidal Argüello, intendente de Yby Yaú, dijo en otro momento de la marcha: “Nos reunimos esta noche para pedir la liberación del señor Óscar Denis Sánchez, todos lo conocemos, señor trabajador, un señor que tiene la hoja de vida limpia”. También recordó a Edelio Morínigo, desaparecido hace cinco años, y al señor Félix Urbieta.

“Pedimos paz en el Norte, más apoyo, más presencia del Estado”, reclamó.