Piden que delitos de abusos contra niños sean imprescriptibles

Explicó que quiso hacerlo en coincidencia con el día en que se recuerda la lucha contra el flagelo.

“Hoy es el Día de la Lucha contra el Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes. Nos pareció propicia la oportunidad para presentar un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual contra niños y niñas”, insistió el senador.

Refirió que la legislación se enmarca en el abuso sexual tradicional, así como a través de elementos tecnológicos, que ya están tipificados dentro del Código Penal.

“¿Por qué planteamos esto? Porque sabemos perfectamente que en estos tiempos mucha gente está denunciando que fue abusada por ejemplo durante su niñez, pero los delitos prescribieron y quedan impunes los autores”, explicó el parlamentario.

Calificó como hechos deleznables los casos de abusos y trajo a colación “la estadística del terror” del 2018, alegando que hubo 2.608 casos, y el 85% fueron niñas.

Mencionó que eso significa que hubo siete casos de abuso sexual por día.

También hizo referencia a los casos de embarazos de niñas y adolescentes como producto de los abusos.

“En los últimos diez años, se registró gravidez de las niñas de 10 a 14 años. Son casos de violación directamente, según el Código Penal”, dijo.

Mencionó que de acuerdo con los datos, hubo 584 casos de embarazos de niñas.

Consideró que no se puede continuar de esa manera y se tenía que establecer un sistema de prevención.

“A partir de la aprobación será imprescriptible. Una persona que denuncia y está viva la bestia, tiene que ser llevada ante la justicia”, sentenció.

Aclaró que su propuesta legislativa no implica ningún cambio en el marco penal.

“Tener relaciones con menores de 14 años es coacción, que puede implicar una pena de 15 a 20 años”, indicó.

“Para no mezclar, no estamos cambiando el marco penal aumentando penas, sino que en cualquier momento, no importa los años, se puedan denunciar los casos de abuso y que los autores sean castigados”, remarcó.

Trajo a colación que el día de la lucha nacional contra el abuso se estableció a partir del hecho trágico que tuvo como víctima a la niña Felicita, hace 15 años, en Yaguarón.

La misma se dedicaba a vender mandarinas. Fue violada y asesinada.