Piden perdón por las expresiones de Peña

“En la persona del embajador argentino en Paraguay, don Domingo Peppo, y por su intermedio al presidente Alberto Fernández, queremos manifestar nuestra profunda decepción por las declaraciones de Santiago Peña, que es un despropósito para con la Argentina, esta Argentina que nos tendió sus brazos durante la guerra civil, que tendió sus brazos para los paraguayos que fueron exiliados por la falta de trabajo, por la falta de comprensión del Estado nacional. No tenemos más que palabras de agradecimiento para con la República Argentina”, indicó Acevedo.

Peña hizo las polémicas declaraciones durante una charla en el marco de su campaña.

“Qué es lo que yo quiero para el Paraguay, yo quiero el Paraguay donde no haya pobres, yo quiero un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo, yo no quiero eso. Todo el que quiera trabajar, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar, nuestros vecinos acá en la Argentina y eso no quieren trabajar, es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, manifestó Santiago Peña y desató una gran polémica.