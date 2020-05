Piden a pacientes con síntomas del coronavirus ir al hospital

Un cambio en la política de combate al Covid-19 se generó desde el Ministerio de Salud Pública, cuando al principio de la pandemia pedían no acudir a consultas excepto ante casos de real urgencia. Ahora, el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, tiene un mensaje distinto para la ciudadanía. Aconseja a los que tengan fiebre, tos seca, dolor de garganta o pérdida del olfato ir a que un médico lo controle. “Hoy le decimos a la gente: Si tenés síntomas, por favor, andá y consultá al hospital, queremos saber si se trata del coronavirus”, indicó.

Aclaró que primeramente se pedía no llegar a los centros asistenciales debido a que no contaban con equipamientos. Esto ocurría mientras nos estábamos equipando: Comenzábamos a tener los test y a planificar las diferentes estrategias para hacer frente a la pandemia”, agregó. Para evitar aglomeraciones en las consultas médicas se recomienda agendar primeramente vía telefónica, marcando directo los números del hospital o centro de salud más cercanos o llamando al 154, línea que sigue habilitada por el MSP. Si la necesidad de atención es más urgente, sí acudir directo hasta el local asistencial ubicado más cerca de la vivienda.PrevenciónPara la asistencia a los centros cercanos es obligatorio el uso de tapabocas o mascarilla lavable, el lavado de manos y el distanciamiento físico recomendado por los científicos. Además, instan a las madres a que estén en período de embarazo a que sigan con sus controles prenatales. En redes sociales, muchas futuras mamás se quejaron de que acuden a los centros, pero no hay médicos de turno para este tipo de atenciones.Para los padres, la recomendación es que todos los niños tengan su esquema de vacunación al día. Los enfermos crónicos también deben asistir a sus controles periódicos y no desistir en sus tratamientos médicos, informaron.Los chequeos son para los casos que así lo requieran.Actualmente los hospitales reciben a pocos pacientes, ya que la mayoría de las personas prefieren quedarse en sus casas.