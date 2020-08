Piden modificar el proyecto de circunvalación en Misiones

Unos 50 frentistas pobladores de la compañía Héctor Cué de San Ignacio Misiones, pidieron en una reunión realizada a la revisión y modificación del proyecto de circunvalación, ya que según mencionan la consultora Paico SA, encargada del proyecto no habló con todos los afectados y los mismos están en desacuerdo con algunos puntos y desean que la obra se haga bien.

Por ello convocaron al intendente de la comunidad y a los concejales municipales para expresar su inquietud y pedir el apoyo para que sean escuchados, también estuvo presente en la reunión el ingeniero Javier Recalde, del departamento de vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Según los afectados, “los proyectistas de la consultora no le dieron participación a todos los frentistas y además yo le pedí a dicha consultora que respeten el camino original. Ahora el proyecto está listo y muchos frentistas reclaman que no se consultó con ellos y no están de acuerdo con algunas condiciones, por eso en respuesta a su inquietud enviaremos una nota al Ministerio de Obras Publicas para solicitar a la consultora que dialogue con los frentistas, atendiendo al justo reclamo y piden una revisión y modificación dentro del proyecto”, expresó Carlos Afara intendente de San Ignacio Misiones. VR