Piden juicio para el ex jefe de Senad por supuesta extorsión

Atrapados. Los ex agentes fueron detenidos en flagrancia, por supuestamente recibir coima.

El fiscal Néstor Coronel acusó al ex jefe de Senad del Departamento de Itapúa, Reinaldo Daniel Urizar, por cohecho pasivo, extorsión y coacción grave, luego de haber supuestamente extorsionado y amenazado al ex intendente reelecto de Cambyretá, Francisco Javier Pereira, a fin de suavizar informes contra él. También fue acusado otro ex agente, involucrado en el caso.