Piden investigar a una empresa por hallazgo de alimentos en mal estado

María José González, de Autoconvocados Presidente Franco, refirió que la firma fue adjudicada por un valor de 1.340.000.000 de guaraníes para la provisión de almuerzo escolar, que por la pandemia debía ser convertido en kits de alimentos no perecederos, pero que por denuncias de vecinos pudieron hallar varias bolsas de alimentos en estado de putrefacción. La misma señaló que la empresa gana cada año licitaciones amañadas.

“Hemos constatado que frente a su depósito se encontraron cientos y cientos de kilos de arroz y fideo en total estado de descomposición. Se debían haber distribuido el año pasado durante la pandemia, se debían hacer kits para las distintas escuelas para que los padres puedan realizar ollas populares y alimentos escolares”, afirmó la activista. “En menos de 3 años se forró con 12,5 millones de dólares con la merienda escolar en varias localidades y tiene una denuncia por falsificación de firmas de su nutricionista que ya le había denunciado por estafa”, agregó la denunciante.

El grupo denominado Autoconvocados Presidente Franco, liderado por González, Jorge Ramírez, Ana Parquet, Yeisica López y Luci Estela Amarilla, presentó la denuncia ante la Comisaría 6ª de Presidente Franco, para que la Fiscalía pueda investigar a la empresa. “Hoy amaneció limpito el contenedor, igual se encontraron restos por el piso de los fideos podridos, tomamos como prueba algunos paquetes”, agregó. Los autoconvocados llamaron a la ciudadanía franqueña a manifestarse contra la firma proveedora de alimentos, ya que según su versión, estarían jugando con el hambre de los niños.

CANDIDATOS. “Me comentaron que son 2 candidatos independientes, que están queriendo hacer política. En el basurero hallaron. Son fideos que llegaron el año pasado, en mal estado y que los choferes tenían que llevar de vuelta, porque cuando llegan con defectos, los fideos se cargan calientes y suda el plástico, ya viene pegado, eso se devuelve. A veces los vecinos tiran sus basuras allí”, afirmó la propietaria, María de Fátima Sartorio Vanni, al dar su versión. “La verdad de las cosas no sé por qué se molestan, los kits fueron entregados en buen estado y los directores y padres de familias no van a agarrar mercaderías en estado de descomposición. Tampoco voy a donar. No le perjudico a nadie de nada, la perjudicada soy yo, si rechacé, eso descuento. Son candidatos independientes, pero bueno, si dicen algo, ellos responderán que accione contra ellos”, agregó. Sartorio Vanni sostuvo que en el local de Presidente Franco solo estaban guardados sus equipos de cocina, ya que el depósito donde se cargaban los kits para las escuelas está en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. “Pienso que es una persecución política, aunque yo no estoy en política. Jamás voy a donar alimentos descompuestos, si hemos donado para muchas ollas populares, pero no publicamos eso”, señaló la propietaria.