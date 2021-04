Piden control y respeto a medidas para evitar alarmante proyección

Es por eso que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzaron ayer una nueva exhortación a la ciudadanía para que cumpla las medidas sanitarias sugeridas y, a la vez, a las fuerzas de orden público a que controle y haga cumplir cabalmente las restricciones establecidas por la cartera sanitaria, amparadas por decreto presidencial.

“La situación realmente es crítica, hay que fortalecer todas las medidas. Nosotros somos conscientes de que todas las medidas y directrices que salen del Ministerio de Salud no van a tener fuerzas si no hay un acompañamiento de la gente: La conciencia de mantener un ambiente bien ventilado, del uso del tapabocas, mantener una distancia prudente con personas que no son del núcleo de trabajo o del núcleo familiar. Ese es el pedido de la población”, recalcó el médico.

A renglón seguido, añadió: “Pero también necesitamos que las fuerzas del orden público nos apoyen a controlar las medidas para que se cumplan en los lugares donde no se está cumpliendo; donde hay hacinamiento, aglomeraciones. Que las fuerzas del orden público nos ayuden; sin eso prácticamente las medidas no tienen fuerzas”, recalcó al hacer un llamado a la Fiscalía y a los agentes de la Policía Nacional.

Como espejo se tiene la cuarentena de Semana Santa que no surtió el impacto deseado, según admitió el propio epidemiólogo. “El impacto de la cuarentena que hicimos en la Semana Santa, realmente, no estamos viendo el impacto que nosotros deseábamos”, dijo y terció que “si no hacíamos eso podíamos estar peor”.

“Pero, desde el Ministerio, nosotros percibimos que no tuvo el impacto que querríamos; no tanto por la movilidad, sino por las aglomeraciones o quizás las medidas que no fueron suficientes”, sopesó.

EVALÚAN RESTRICCIONES

Por lo que están preparando un plan con nuevas medidas –dijo– tomando en cuenta recomendaciones de gremios privados, a modo de no entorpecer la marcha de la economía del sector formal.

Sequera no dio detalles de las disposiciones por venir, las cuales regirían desde la semana próxima, ya que todavía estaban siendo analizadas por ellos y recién lo harían este fin de semana, tras la firma del presidente Mario Abdo Benítez.

“Se recibió un montón de recomendaciones, algunas sugerencias que están siendo evaluadas y, probablemente, en el transcurso de la tarde (de ayer) vamos a ir cerrando”, comentó al aclarar que el “nombre serrucho fue solo una analogía” suya y en estos días “tendremos el plan concreto y el nombre correspondiente”, anunció.

Al respecto, la Federación de Asociaciones de Padres de Instituciones Educativas del Paraguay (Fedapar), rechazó la posibilidad de suspender las clases presenciales en aquellas instituciones que funcionan con todos los protocolos correctos.

ESCALOFRIANTE

El número de casos de Covid en el país saltó tres veces más en relación con lo que fueron los cinco meses anteriores de la epidemia.

“Estuvimos acostumbrados a un número de entre 4.000 y 5.000 casos por semana, confirmados; y desde finales de febrero, inicios de marzo, prácticamente eso se triplicó”, apuntó. Desde marzo se superaron incluso los 12.000 casos semanales; número que se superó en la anterior semana cuando se registraron más de 14.000 infectados.

“Estamos rozando los 100 fallecidos por día”, sostuvo Sequera al explicar que las muertes que se reportan en el día, “el 80% son de las últimas 48 y 72 horas”, indicó.

Además, hay un rezago de un 20% de una semana atrás –dijo–; algunos fallecidos que se reportan tarde, que pasan por análisis médicos y los resultados salieron tarde. “Todas estas cosas hacen que haya un grupo rezagado de 15 al 20% del reporte diario”, expuso.

Pero en el acumulado ya se está cada vez más cerca de la cifra señalada. Esto coincide con las proyecciones elaboradas por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés), de la Universidad de Washington, que tomando como referencia la situación epidemiológica actual del Paraguay prevé, incluso, que el mayor pico se vaya a dar a finales de junio próximo con un promedio de entre 70 y 215 muertes por día.

Del 1 de marzo hasta ayer, Paraguay se mantuvo tercero en el ránking de fallecidos diarios en la región, por debajo de Uruguay y Brasil. “Si vamos al ritmo de Uruguay, probablemente, estaríamos superando los 100 muertos por día para la semana que viene; tenemos un ritmo un poco más lento, pero en ascenso”, comparó. Hoy seguirá la vacunación a los adultos de 85 años y más.

Previsión. El instituto de EEUU suscribe que, a este ritmo, habrá cientos de muertes diarias.







Tenemos más de 500 pacientes en terapia intensiva y tenemos 95% en reanimación. No es cierto que haya 90% en pasillos esperando terapia intensiva. Dra. Leticia Pintos, directora de Servicios y Redes.



El foco más importante ahora, superada la cantidad de profesionales de salud vacunados, son las personas de 85 años y más y los pacientes encamados.

Dr. Héctor Castro, director del PAI.