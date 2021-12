Piden censo y repudian atraso de estudio en Diputados

La ex ministra de Vivienda, Soledad Núñez, lamentó que se siga postergando. “Diez años después, de nuevo se encuentra en riesgo la elaboración del Censo Nacional. ¿Será que no aprendimos nada? No se puede hacer política pública sin información precisa. Imploro una toma de conciencia a la clase política en Paraguay. Ya estamos atrasados con la actualización cartográfica de todo el territorio nacional, que consiste en hacer un punteo exhaustivo de viviendas en todos los distritos del país para el levantamiento censal”, reclamó.

Por su parte, el politólogo Andrés Carrizosa resaltó la importancia de contar con un censo. “Sin un censo actualizado, todas las encuestas de un país son menos representativas de la población total del país, pierden calidad también, menos las que se hacen por rastreo de hogares, y estas son muy caras”, indicó.



