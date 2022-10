Piden al pleno de la Corte anular fallo de la Sala Constitucional

En el caso, la Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa), entregó varios cheques a la empresa Buen Futuro SA, entre ellos, uno de USD 250 mil. Esta recurrió a La Forestal Alto Paraná para el descuento del mismo, ya que era de pago diferido.

Según la empresa, cuando se presentó a cobrar el cheque, no pudo hacerse por una orden de no pago, dictada por el entonces juez de presidente Franco, Sergio Rodríguez, en el juicio de Agrícola Entre Ríos SA contra el grupo Buen Futuro SA, por incumplimiento contrato, daños y perjuicios.

Explican los abogados que La Forestal planteó entonces un juicio ejecutivo contra Inpasa, pero el mismo fue rechazado por la medida cautelar en el otro juicio. Esto fue apelado, pero los camaristas del Alto Paraná, Stela Zárate, Antonia López y Perfecto Orrego, confirmaron la resolución.

ACCIÓN. Ante esto, la abogada Vilma Dias Olveira promovió acción de inconstitucionalidad contra la resolución del 29 de setiembre del 2015, del juez de Hernandarias, y contra el acuerdo y sentencia del 23 de mayo del 2018, que ratificó lo resuelto por el magistrado.

Después, los ministros Víctor Ríos, Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, de manera unánime, rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida por la citada empresa.

Ríos, preopinante, alegó que la acción no puede ser usada para cuestionar interpretación y valoración realizados por jueces inferiores, siempre que dichas interpretaciones se encuadren dentro de los parámetros razonables.

Jiménez, por su parte, dijo que la ley le concedía a las partes la posibilidad de revisar o reexaminar las cuestiones decididas en sentencia de remate a través de una vía ordinaria posterior.

Alega que, incluso, no correspondía dar trámite a la acción, y que no existía arbitrariedad y que la orden de no pago dictado en otro juicio tornaba temporalmente inhábil al cheque para ser ejecutado.

Con ello, coinciden en que la acción debía rechazarse.

Ante esto, La Forestal Alto Paraná planteó un pedido de anular el fallo ante el pleno de la Corte. Cuestionan que no se publicitó la sesión donde se decidió la cuestión. Incluso, dicen que los ministros agravian el debido proceso constitucional y producen un grave quiebre del funcionamiento del sistema financiero.