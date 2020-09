Piden al Estado que asuma responsabilidad

La articulación Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) reclama al Estado que asuma sus responsabilidades y no coloque a las comunidades indígenas “como carne de cañón” en una guerra que no es de ellas. Se solidarizan con Juana Benítez y Leticia Valiente, madre y esposa de Adelio Mendoza, el trabajador rural secuestrado junto al ex vicepresidente de la República Óscar Denis.