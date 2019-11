Piden agua potable para escuela de Yasy Cañy

“Aquí hay mala administración, tenemos agua, pero se utiliza en la distribución en las casetas y a nosotros ya no nos alcanza; además, el agua no está sanitizada porque no se utiliza el cloro de manera a distribuir en las casetas, ya que si se clora el agua ya no se podrá utilizar en los plantines” señaló.

Por su parte, el presidente de la comisión de agua Inocencio González, dijo que el principal problema radica en el descenso del agua en el pozo con que cuenta la comunidad, es por eso que se limita la provisión del líquido adoptando medidas como horarios de contención y de distribución. Confirmó que precisamente no están clorando el agua por falta de conocimiento, y culpo a la sequía de los últimos días para justificar la poca cantidad del líquido en el pozo, lo que a su vez desemboca en la acción de cortar en ciertos horarios para llenar el tanque de 18.000 litros. EC