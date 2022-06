Pide mano a mano con Cardona

El empresario de jugadores Regis Marques quedó enojado por el actuar del presidente del Olimpia, Miguel Cardona, tras sentirse ninguneado por el mandamás franjeado, pese a que Regis confesó que ayudó a negociar la deuda de sus jugadores.

“Le envié a Cardona más de 70.000 mensajes y 20 días después me responde. Todavía no escuché su mensaje (...) Le dije a Cardona que van a necesitar de mí. Después de la Sudamericana se va a quedar sin plata. Cara a cara le voy a decir las cosas. Ya le dije por mensaje. Ellos me piden favores y cumplí. Ellos conmigo, no”, dijo enojado Marques en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.