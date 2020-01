Pfannl dice que la casa necesitaba refacciones

Fernando Pfannl, ex embajador ante la Casa Blanca, durante el gobierno de Federico Franco y que residió en la vivienda no habitada por Manuel María Cáceres, embajador actual, dijo que la casa no estaba destruida, sino que no estaba en condiciones para cumplir con los requerimientos de la función social de un embajador. “Necesitaba, ya desde hacía tiempo, una inversión importante en su mantenimiento y refacción; además de la ausencia de mobiliario”, mencionó, al tiempo de añadir que comunicó esta situación a Cancillería y le contestaron que no había recursos para adquirir muebles ni hacer refacciones.