Petropar descarta compra de combustible para la INC

Incógnita. El nuevo sistema de combustión de la INC que inauguró Cartes llama a la duda.

La cementera pública invirtió 45 millones de dólares en el cambio de sistema de combustión de la planta de Vallemí para que funcione a petcoke en reemplazo del fueloil, que era considerado muy costoso. Pero ahora tiene problemas también con el costo del nuevo combustible.

Jara Rojas confesó que la urgencia de compra de petcoke la INC tiene hoy, pero que ahora Petropar está fuera de circuito y “no pudimos ayudar porque hubo muchos inconvenientes tanto de proveedor como también de logística; en este momento oficialmente estamos afuera”.

Añadió que trataron de ayudar a la cementera estatal que hace 45 días hizo una licitación donde apareció un precio muy alto de casi 400 dólares por tonelada. “Nosotros teníamos un presupuesto previo de 270 dólares que era mucho más barato de lo que, incluso, ofrecían proveedores más conocidos. Al final fueron fallidos los procesos, no se pudo concretar nada y la INC va a tener que hacer su propio llamado”, enfatizó.

DEUDA. Respecto a la deuda que tiene la INC, dijo que es para hablar en otro contexto, a partir de que la misma está reconocida y no tiene ningún riesgo de que no sea cobrada.

“La deuda está reconocida y es de empresa pública a otra empresa pública. No tiene riesgo de no ser cobrada. Hay que tener una visión sistémica en esto. Son dos empresas públicas cien por ciento del Estado y hay un reconocimiento de la deuda que ya tiene un plan de pago que empieza este año”, recalcó el titular de la empresa estatal.

Jara Rojas insistió en defender la acción de Petropar, teniendo en cuenta el interés público de las empresas y que el solo hecho de anunciar la compra ya hizo bajar los precios de proveedores.