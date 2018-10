Petropar denuncia posibles hechos ilegales con empresa contratada

El asesor jurídico de la empresa, José Ayala, dijo ayer a ÚH que básicamente pusieron al tanto a la Fiscalía que durante la administración del anterior gerente financiero, Luis Gómez, hubo una contratación informal e irregular de una empresa informática que estuvo operando durante todo el año pasado y, finalmente, se retiró llevando toda la base de datos financieros de Petropar.

“Aparentemente, por debajo de la mesa, se implementó un sistema informático sin autorización de la máxima autoridad y sin llamar a ningún tipo de concurso, donde se cargaron todos los datos y recibos, facturas pendientes de pago y todos los datos financieros de la empresa”, recalcó.

Añadió que posiblemente la empresa Urbis SA, pero que también apareció luego como Go Paraguay, llegó con la promesa de ser adjudicada luego en un eventual llamado.

Ayala precisó que el llamado para el servicio se hizo, pero salió adjudicada otra empresa, razón por la cual la citada empresa retiró todos los datos que tenía Petropar y esta se quedó a ciegas con los datos financieros y se vio obligada a recuperar todo en forma manual.

INNOMINADA. El asesor jurídico explicó que se puso a consideración del Ministerio el hecho para que haga una investigación y encontrar hechos punibles. “Presumimos que podría ser sabotaje informático”, subrayó.

Aclaró que Petropar no le pagó a esta empresa que reclamó 22.000 dólares, pero al final en otra nota enviada dicen que no tenían nada que ver y no reclamaban nada.

Remarcó que, de todas maneras, en este caso ocurrió algo grave a partir de que se contrató fuera del marco legal a una empresa que estuvo operando con su software y la misma se retiró luego con todos los datos financieros de la estatal.

Ayala también dijo desconocer la versión de que un funcionario de la petrolera estatal tenía todos los datos, ya que nadie se manifestó al respecto.