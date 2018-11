Petropar analiza si reduce o no precios de los combustibles

En la espera. Petropar no descarta bajar el precio del gasoil y de los otros combustibles.

La presidenta de Petropar, Patricia Samudio, dijo que si la tendencia del precio de los productos terminados que importan se mantiene a la baja, en la primera semana de diciembre ya estarían teniendo el cálculo para reducir o mantener el precio del gasoil y los otros combustibles. No descartó la posibilidad de bajar un poco y planteó que las exigencias y reclamos de baja deben ir dirigidas mayormente al sector privado, a partir de que los precios están liberados y son los que manejan el 85 por ciento del mercado.

Explicó que, en realidad, lo que está bajando bastante es el precio del crudo internacional, pero los productos terminados no están en la misma línea. Añadió que Petropar compra en promedio por quincena y cierra ventana en este plazo. “Gracias a Dios cerramos la ventana de carga de la segunda quincena de noviembre. Entonces, tenemos que esperar que termine esta quincena, sacar el promedio, ver la cotización del dólar con la que cerramos el mes y ahí vamos a tener el precio cuando llegue ese producto y que sería a mediados de diciembre”, precisó.

Dijo que solo en ese momento estarán en condiciones de poder modificar los precios y saber si pueden y cuánto podría ser la reducción. Esta podría ser mayor si es que el precio continúa en baja, pero no está ayudando mucho el tema de la cotización del dólar, según indicó.

Sostuvo que la comparación con el comportamiento en la región con la baja internacional de precios no es correcta, teniendo en cuenta que Paraguay es cien por ciento importador de producto terminado y no de crudo. Citó una publicación internacional de costos comparativo de Chile y donde anuncian bajas de precios, pero en realidad pese a ser país productor tiene el precio de gasoil por litro a USD 1,01 el litro, mientras en nuestro país, que importa el cien por ciento, el precio por litro del gasoil es de USD 0,88. Recalcó que, pese a no ser importador, Paraguay tiene los combustibles más baratos en la región.