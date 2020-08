Peste, casamientos y los “pequeños reinos”

Los apellidos Cartes y Bendlin fueron enlazados el pasado día de Nuestra Señora de la Asunción, en la Catedral de la capital, 483 años después de su fundación. Nuestra a menudo fraudulenta burguesía puede ser ignorante, pacata y de mal gusto, pero tiene ojo clínico para los símbolos. El casamiento de la hija del ex presidente Horacio Cartes tuvo lugar el mismo día que Mario Abdo Benítez cumplía dos años azarosos como primer mandatario. Fue una especie de asunción al mando sui generis del hombre requerido por la Justicia brasileña por lavado de dinero.

Que el vínculo entre las poderosas familias asuncenas se haya dado durante la pandemia, en una privilegiada celebración para 250 invitados, para estas élites sicóticas resulta lo de menos. Tal contexto, simplemente, no existe para ellas.

Algo que, por otro lado, no debería sorprender si nos atenemos a la práctica de banqueros y dueños de ciudades enteras durante las grandes pestes a lo largo de la historia, por lo menos en Europa.

Los Médici de Florencia, por ejemplo, siguieron casando a sus hijas durante la peste bubónica de los siglos XIV y XV. Hay que imaginar los fastos de los esponsales de aquellas nuevas oligarquías urbanas, cuando todavía se moría en las ciudades o se sobrevivía mutilado en los caminos de todo el país.

Es más, la enfermedad y la muerte alrededor de la familia Médici terminaron ayudando, indirecta pero inobjetablemente, a su apogeo económico. Su red de negocios basados en el dinero (que entonces aparecía) y la “megaempresa” (que también aparecía) concentraron riquezas como nunca antes en la península itálica, con una economía basada en los salarios mientras el feudalismo comenzaba a morir a lentamente.

Ciudad y comercio. Usura. Guerra. Gran arte en los grandes palacios burgueses. Moda. Mafia. Todos los chiches. Su contraparte, por supuesto, fue la ruina (o, en el mejor de los casos, la dependencia parásita) de los pequeños emprendimientos en aquellos siglos.

No hace falta describir cómo vivía el vulgo, el pueblo mientras los Médici se casaban. En enormes catedrales católicas. En ciudades de su propiedad. Eso es, en cierta medida, Asunción y el Paraguay para Cartes: Sus posesiones.

Incluso la antigua Catedral parece estar disponible cuando el magnate lo desee. Hace un par de años me habían contado que Cartes, el arzobispo Edmundo Valenzuela y el rector de la Universidad Católica, Narciso Velázquez, se juntan semanalmente a orar. No estoy seguro de si eso es exactamente lo que estos tres hombres hacen cuando se reúnen. En cualquier caso, el fabricante de cigarrillos de contrabando tiene altos amigos en la jerarquía eclesiástica. Más bien imagino que a quien rezan Valenzuela y Velázquez no es a Dios, sino Cartes.

Por otra parte, el arzobispo, en su homilía del día de Nuestra Señora de la Asunción, justificó la reciente absolución del sacerdote Silvestre Olmedo, acusado ante la Justicia de abuso sexual. El abuso fue probado, pero no fue considerado abuso por el Tribunal. Denunció también la existencia de “una agenda política y mediática virulenta y anticristiana” que solo él ve en el ojo ajeno, sin ver la paja en el suyo. Antes, sobre el caso de un cura acusado de pedofilia había dicho que “no somos policías” para controlar a los sacerdotes

“Sin justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?; y las bandas mismas de ladrones, ¿qué son sino pequeños reinos?”, se preguntó San Agustín en Ciudad de Dios, un libro sobre la política y la religión escrito hace quince siglos. La Iglesia tenía entonces más de cuatrocientos años y el catolicismo llevaba dos siglos en lo más alto del poder occidental.

Dos mil años después, la frase agustiania tal vez se aplique a los “pequeños reinos” de la Iglesia vernácula, a los de sus amigos millonarios que burlan con su dinero la cuarentena y se burlan de la gente. El retruécano de San Agustín tiene, entonces, una pertinente actualidad.