Pese a todo, héroes de blanco y pacientes celebraron Nochebuena

También hicieron lo propio los héroes de blanco del Hospital de contingencia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), quienes salieron de las salas a aplaudir al ritmo de “Viajando voy”. En un video subido a Facebook, el Dr. Carlos Morínigo mostró el mejor ambiente que se puede tener dentro de lo que se vive y con todo el personal saludando. En horas de la noche, al son de la guitarra y del “Din din don”, el personal de blanco del Hospital Nacional sorprendió a los pacientes internados por el virus pandémico y otras patologías en la puerta de los bloques modulares para transmitirles el espíritu navideño, la esperanza y la alegría a pesar del difícil momento que les impide abrazar a sus seres queridos frente al pesebre.

‘‘Uno de los médicos tiene su hermano músico y fue a cantar en cada modular a todos los pacientes internados’’, explica la Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá destacando la acción de sus compañeros de la guardia para que las personas internadas no se sientan solas. ‘‘Llevaron un poco de la alegría de estas fiestas’’, indica.

Al escuchar los primeros acordes, los pacientes se mostraron sorprendidos sin entender muy bien qué pasaba, pero a medida que el villancico se desarrollaba empezaron a aparecer las sonrisas y los aplausos.

‘‘Se les animó a tratar de sobrellevar la situación. Que este gesto nazca de los médicos y enfermeras, que estas iniciativas sean realizadas para los pacientes habla mucho del profesionalismo y ese sentido de humanidad que tienen los compañeros’’.

Impacto

Este año la Nochebuena fue atípica con un virus que enlutó a cientos de familias en los últimos días, a las más de 2.150 desde hace meses y actualmente decenas que están en vigilia por los más de 100 internados. A esto se suma el drama de los médicos y enfermeras que arrastran cansancio desde la pasada epidemia de dengue. También están la preocupación por los compañeros infectados por el Covid que hoy se encuentran en las salas de internación. Sin poder pasar las fiestas con sus familias, también distanciados por precaución, los héroes de blanco se mantienen firmes ante el compromiso de servir. La Dra. González destaca que trabaja con un equipo médico con gran profesionalismo que está pudiendo sobrellevar esta emergencia. Se formaron en el hospital tienen una gran capacidad de liderazgo y de humanidad.

‘‘Mediante esto hemos sobrellevado toda esta pandemia, si formamos un buen equipo de trabajo no hay manera de que podamos decaer, este equipo sale a darnos fuerza cuando se está mal. No hay manera de pasar esto si no hay equipo que da todo de sí’’, expresa.







