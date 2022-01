Permisionarios en alerta contra las “medidas arbitrarias en Mercado 4”

“Queremos que se comience ordenando el edificio municipal, para que por lo menos se les pueda reubicar a los compañeros que tenían que estar debajo del edificio y los espacios que sobran para la reubicación de los compañeros que van a ser afectados por la boca de incendio”, explicó Ojeda y añadió que sin estas mejoras se vivirá un “caos” que quieren evitar.

El permisionario señaló que es difícil la comunicación con el director Juan Villalba. “Estamos latentes a cualquier mal movimiento del director, no vamos a permitir cualquier atropello arbitrario del director hacia los permisionarios”, enfatizó Ojeda

Añadió que “el director en persona nos dice una cosa, y después se va a los medios y dice otra cosa. Entonces esa es la razón de nuestra inseguridad acerca de la confianza con él. Ahora ya no nos vamos a reunir con él, sino que vamos a estar labrando un acta de compromiso”, concluyó.

CON AÑOS DE RETRASO

La remodelación del edificio municipal del Mercado 4 se inició en febrero de 2014 con la firma del proyecto con Itaipú, que aprobó unos G. 28.000 millones con un plan de ejecución de 30 meses.

“Exigimos a la administración municipal, al intendente, que nos esclarezca qué pasó de los millones de dólares que la Itaipú donó para la modernización del edificio. Él no puede desentender ese problema, porque él hace casi 7 años es autoridad municipal, no puede ser que porque terminó la plata terminó la obra de uno a tres años. Hoy casi a diez años del inicio de esas obras todavía no se tiene ni un 50% de la obra”, requirió Ojeda.

Por su parte, Juan Villalba puntualizó que atendió a los permisionarios en sus inquietudes principalmente sobre las obras. “El convenio con Itaipú está abandonado. Cuando vino la pandemia, ya no se volvió a retomar y quedó inconcluso, 30 a 35% falta de la ejecución para la culminación, ahora se está retomando el vínculo para poder reactivar ese convenio o hacer un convenio nuevo”, dijo Villalba.

Enfatizó que el avance se verá tras la reunión de los pares de Itaipú y la Municipalidad y señaló que, de no concretarse el reinicio de las obras con la entidad, se verán alternativas para cumplir con el proyecto.

“Esta misma semana dos técnicos de Itaipú visitan para ver los términos estructurales, para que luego se encuentren la plana mayor de Itaipú y la Intendencia”, comunicó y añadió que “si Itaipú pierde el interés y ya no quiere hacerlo tenemos que ver las opciones para terminar”.



Manifestaciones seguirán en el centro comercial hasta que se conozcan avances sobre obras inconclusas y se cuente con plan de reubicación a permisionarios afectados por disposiciones.



Aseguran que perdieron todo con las reubicaciones

Leonardo Ojeda señaló que para la remodelación del edificio municipal, que está inconcluso, los permisionarios reubicados que quedaron fuera del recinto entraron en considerables deudas y muchos perdieron sus negocios ante la falta de ejecución del proyecto.

“Las pescaderas que fueron afectadas, algunas murieron, algunos compañeros que están debajo del edificio que tenían su negocio bien montado con mucha plata, con mucha mercadería y mucho capital murieron porque quedaron sin espacio para trabajar y quedaron con un montón de deudas. Les mató el quebranto, muchísima gente falleció debajo del edificio bajo esas obras que todavía siguen sin terminar”, relató Ojeda.

Ante las nuevas medidas de seguridad y las posibles reubicaciones, Ojeda señala que se debe recuperar ese espacio para que ingresen los permisionarios y que se utilicen los espacios disponibles bajo el edificio, que debía estar terminado hace casi 10 años.

En ese sentido, enfatizó que el nuevo director debería armonizar el Mercado 4 y velar por los permisionarios. “El director debe venir a ordenar el mercado, a armonizar el mercado para que trabajemos bien, que pueda venir a recaudar la Municipalidad y se modernice. Se debe arreglar, hermosear el mercado y no atacarnos a nosotros”, concluyó.







