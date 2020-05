Permanecer en el amor de Jesús para que nuestro amor no pierda ardor ni audacia

Se extractan algunas palabras con relación a la situación especial que atravesamos y la lectura de hoy del papa Francisco al comentar el Evangelio de hoy (Juan 15:9-17) y en particular “la entrega de Jesús: ‘Permaneced en mi amor’”, el Papa ha subrayado que “vivir en la corriente del amor de Dios, tener allí una morada estable, es la condición para hacer que nuestro amor no pierda su ardor y su audacia”. Y prosiguió: “Debemos recibir con gratitud el amor que viene del Padre, y permanecer en este amor, tratando de no separarnos de Él con el egoísmo y con el pecado”.