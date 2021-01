Periodista revela historia de fe durante internación

Empezó a sentir los síntomas de la enfermedad el 30 de noviembre: Dolores de cuerpo y fiebre. A medida que pasaban los días se sentía peor: Dolor de garganta, tos, bronquitis para terminar en neumonía severa. “Acudí rápidamente a un centro médico, pero como no mejoraba recorrí varios sanatorios, incluso Ineram, para terminar internado en un sanatorio privado tras las gestiones de los directivos de la empresa para la cual trabajo. Esto ocurrió el 8 de diciembre, sí, el día de la Virgen de Caacupé. Ingresé con problemas para respirar, pesadez en la espalda, fiebre y una ansiedad por no saber que iba pasar conmigo que me ponía de mal humor. Me aislaron, me quedé solo, entraban solamente médicos y enfermeras. Ese aislamiento, ese apartarse de todo, me hizo reflexionar en lo que estaba viviendo, como lo estaba transitando, como lo transitaba mi familia y cómo podía afrontar los días sucesivos mejorase o no mi estado”, relata el periodista Omar Bogado, jefe de prensa del Canal Pro, su experiencia de fe con el Covid-19.

Se dispuso a hacer todo lo que decían los especialistas, “a aceptar el tratamiento y entregarme a la voluntad de Dios. Confiar en Él, en María, acercarme a la oración en la oscuridad y la soledad de mi habitación de internado”.

Cuenta que recibía mensajes de amigos y familiares, jefes y compañeros de trabajo. “Mi cercanía con grupos de la iglesia me hacía objeto de oraciones constantes, misas por mí recuperación. No solo en Paraguay sino también en la Argentina y Roma. Incluso hermanos evangélicos oraban por mí y me tenían en cuenta en sus cultos semanales. Una vez más Dios me estaba mostrando cuanto me ama a través de mis hermanos y cuan acompañado estaba más allá de parecer que estaba solo, estaba activada una maravillosa comunidad orante a la cual nuestro papá Dios escuchaba”, manifiesta.

“Empecé a ver y sentir las misas televisadas, empecé a rezar, empecé a meditar, a pedir a Dios por los médicos y enfermeras que me cuidaban y por las otras personas que estaban padeciendo lo mismo que yo. Fueron momentos de muchas lágrimas, no por miedo, sino porque sentía como Dios me tomaba la mano y me llevaba por el camino de la mejoría corporal y espiritual. No pensaba en que podía empeorar, pensaba más en mi familia y que pasaría con ella de complicarse más la cosa. Pero volvía a la confianza plena en el Señor”.

Pasó la Navidad internado, en contacto con su familia solo por videollamada. “Cada año en la Nochebuena luego de los saludos y abrazos familiares beso la imagen de un pequeño niño Jesús que me regalaron mis padres cuando cumplí 3 meses de vida. Esa imagen estaba en mi casa junto al árbol, pero no podía dejar de besarlo en el 2020, así que le pedí a mi esposa me envíe una foto de Él para besarlo y sentirlo junto a mí”, comparte Bogado, quien salió de alta el 30 de diciembre, en el mismo día en que cumplía junto a su esposa 20 años de vida matrimonial.