Pérdida de investidura caldea los ánimos en Cámara de Diputados

Uno de esos puntos a ser tratados es la reglamentación del procedimiento de la pérdida de investidura, cuyo borrador ya se tiene en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero que ante la falta de reunión del órgano asesor, la semana pasada no pudo ser analizada.

La mayoría de los legisladores consideran que se debe contar con un reglamento para llevar adelante el proceso de la pérdida de investidura, y luego de la derogación de la ley de autoblindaje, el artículo 201 de la Constitución Nacional quedó sin reglamentación.

La pérdida de investidura del diputado liberal Carlos Portillo fue presentada oficialmente la semana pasada, pero aún no fue puesta a consideración del pleno con la excusa de que no existe un procedimiento.

Los promotores del pedido, los parlamentarios patriaqueridistas indicaron que se debe poner a consideración del pleno la reglamentación y con la aprobación o no del documento, solicitarán que se prosiga con la pérdida de investidura de Portillo.

El legislador está procesado por los supuestos hechos punibles de tráfico de influencia, soborno, asociación criminal y cohecho pasivo.

ENCAJONAR. Los colorados por su lado no ven con muy buenos ojos la propuesta y hasta prefieren que el pedido contra el diputado liberal siga encajonado, ya que esto le sigue dando respiro al legislador colorado Tomás Éver Rivas, cuyo proceso judicial no puede seguir, debido a las chicanas presentadas, que incluso no permiten que el mismo quede sin sus fueros.

Rivas está imputado por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Es por hacer figurar como funcionarios de la Cámara a tres personas, pero en realidad cumplían funciones en sus propiedades en Lambaré e Ybycuí.

Otro punto que será puesto en discusión en la mesa directiva hoy es la intención que tienen los colorados, encabezados por el acusado por el Ministerio Público de contrabando, Carlos Núñez Salinas, de plantear la pérdida de investidura de la diputada encuentrista Kattya González.

Usan como argumento que la misma había realizado tráfico de influencia a favor de su hijo. Sin embargo, los hechos sucedieron antes de que González jure como parlamentaria.

En situaciones similares se encuentran varios legisladores, entre ellos el propio Núñez Salinas, el titular de diputados Miguel Cuevas, el liberal Teófilo Espínola, quienes fueron denunciados ante el Ministerio Público por acciones que realizaron antes de asumir como parlamentarios y si se abre el grifo con Kattya, difícilmente se cierre para los demás.