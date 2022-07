Penal superpoblado cerrará por un tiempo

Cáceres reveló que la capacidad del penal es para albergar a cerca de 250 personas, sin embargo, actualmente tienen 495 reclusos, de los cuales 26 son mujeres. 109 ya fueron condenados y 360 se encuentran procesadas.

“Ya no tengo espacio. Me llegaron 80 camas y colchones pero no tengo lugar para colocarlos. Ya pedí el cierre temporal de la penitenciaria debido a la gran cantidad de reclusos que se encuentran en el lugar”, refirió el director. RG