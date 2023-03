Peña se niega a un mano a mano con Efraín y se cancela   debate

La negativa del candidato colorado obligó a los organizadores a cancelar el debate presidencial que tenía que realizarse en dos encuentros en el mes de abril.

Santiago Peña condicionó que el debate presidencial se realice con la presencia de cuatro candidatos. Quiso sumar a la mesa a Euclides Acevedo (Nueva República) y Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional).

Ante la negativa, los organizadores que conforman el Debate Presidencial 2023 lamentaron e informaron sobre la suspensión “debido a la no aceptación de las condiciones y formatos por parte de uno de los candidatos a presidente de la República”.

“El objetivo de este debate era exponer a la ciudadanía las propuestas y planes de gobierno que planean los presidenciables con mayores preferencias, de acuerdo a la mayoría de las encuestas y sondeos a los que se ha accedido”, refiere el comunicado de las organizaciones Asociación de Empresarios Cristianos, Fundación Cird, Club de Ejecutivos, Desarrollo en Democracia (Dende) y Horizonte Positivo Paraguay.

Los debates se tenían que realizar el 2 de abril y luego el 16 donde se esperaba la presencia de los principales contrincantes de la Concertación y de la ANR.

Yan Speranza, del comité organizador, recordó que ya habían organizado otros debates en el 2013 y 2018. Dijo que el objetivo era que la ciudadanía pueda escuchar las propuestas de los dos candidatos con más posibilidades. La reacción no se hizo esperar. Le negativa de Santiago Peña armó revuelo en el ambiente político a pocas semanas de las elecciones previstas para el 30 de abril.

sin miedo. En su descargo, Peña dijo que si “queremos ser presidente de la República no podemos condicionar un debate reduciendo la participación de candidatos”.

“No hay por qué ocultarlos, no hay por qué temerlos. Si vamos a construir un país mejor, lo tenemos que hacer entre todos. Por eso solicité que al menos incluyan a cuatro candidatos mejor posicionados. Cosa que no gustó a un sector y que finalmente terminó con la suspensión de un debate”, afirmó.

Se preguntó de qué tienen miedo. Dijo que seguirá compartiendo sus propuestas sin ningún tipo de condicionamientos”.

En declaraciones a la 1080 AM, Peña señaló que los organizadores le visitaron en su casa hace poco más de un mes. Les respondió que le encanta la idea y que veía con optimismo el proceso electoral. Planteó la idea de que el debate sea como en el 2013, con la presencia de 4 candidatos.

“Ellos deciden suspender el debate, no suspendo yo y tampoco condiciono yo, ellos dijeron que solo sean dos personas. No necesito ir a un debate presidencial para poder exponer mis ideas. Me he ido a todos los programas”, expuso.

no hubo debate. Santiago Peña no llegó a debatir cuando le cupo ser candidato presidencial durante las internas coloradas del 2017. En aquella ocasión, su principal adversario era el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien se negó a participar.

Sí hubo un debate televisivo entre ambos referentes colorados donde Peña defendía al entonces presidente Horacio Cartes mientras que Marito no ahorró calificativos y la discusión fue subiendo de tono hasta acusar del esquema de contrabando a HC.

En las elecciones de 2013, hubo un debate presidencial entre los candidatos Cartes, Efraín, Mario Ferreiro y Miguel Carrizosa.

