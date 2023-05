Peña presentó equipo de transición que trabajará sobre el Presupuesto

Adelantó que trabajará en el Presupuesto General de la Nación 2024 y no recibir de arriba un plan económico en el que no tenga influencia.

Minutos antes, en Radio Monumental, Peña refirió que Lea Giménez estaría formando parte del Gabinete aunque no aclaró en qué cargo. Su nombre suena como ministra de Hacienda, cargo que ya ocupó durante el gobierno de Horacio Cartes.

Peña también confirmó que Alderete tendrá un cargo, aunque tampoco mencionó cuál será. "Vamos a tomarnos el tiempo de evaluar. Hay muchas personas que nos han acompañado y el Estado es una estructura muy grande", señaló y sostuvo que no quiere improvisar. Aseguró que su gobierno tendrá “personas con sensibilidad social, que conozcan la realidad nacional, que tengan identidad política y conocimiento técnico”.

Aclaró que aún no puede tomar decisiones. El presidente electo empezó de vuelta su crítica hacia el gobierno de Mario Abdo, señalando que no hubo transparencia en su gestión. “En los últimos años ha habido un retroceso en términos de transparencia. No sé hasta ahora la cantidad de funcionarios públicos que han ingresado y es un dato importante que necesitamos saber”, manifestó.

Agregó que se precisa saber también cuál es la situación fiscal, el estado de las empresas públicas y la deuda a los proveedores del Estado.

Prometió que se enfocará en la generación de empleos. En cuanto a la seguridad social, indicó que es una deuda porque actualmente dos de cada diez personas se pueden jubilar. También mencionó que se trabajará en la ley de carrera civil. Acerca de Horacio Cartes, refirió que tendrá una relación muy fluida entre el Gobierno y el Partido Colorado.

Venezuela. Peña de vuelta anunció que restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela y reconoce a Nicolás Maduro como presidente de ese país, con quien ya conversó. “Le he transmitido mi voluntad de restablecer las relaciones con Venezuela y le he dicho que soy de una firme convicción integradora. ”Los pueblos de América Latina debemos estar unidos, esto no es solamente una cuestión política sino una cuestión económica”, subrayó.

Payo. Se refirió también a las manifestaciones promovidas por Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas. Sostuvo que es propio de una persona anarquista como se definió Cubas. “Era previsible, ese es el modelo que se plantea desde un espacio político: el anarquismo, la inestabilidad, la quema de instituciones”, dijo y abogó por el respeto a las instituciones y al libre tránsito. También indicó que este escenario supone un desafío para que su gobierno pueda convencer a ese electorado.



Elecciones generales 2023



Santiago Peña,

presidente electo.