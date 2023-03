Peña elogió a Wiens por propiciar unidad

“Te agradezco, Arnoldo, y esto me obliga a mí a ser consecuente con todo lo que estamos haciendo. Hoy ya no es tiempo de movimientos, es momento del Partido Colorado. Por eso hoy vengo sin odio y sin rencores, y con la mirada puesta de saber que el futuro depende de lo que hagamos en los próximos 30 días de campaña”, señaló.

No perdió la oportunidad de lanzar loas a la pareja de ex diputados y dirigentes de la zona integrados por Juan José Vázquez y su esposa Perla de Vázquez. Dijo que fue J.J. Vázquez quien impulsó la pensión para los adultos mayores y que en su momento el ex presidente Fernando Lugo rechazó. “Fueron los votos colorados que hicieron realidad que hoy los abuelos y abuelas tengan pensión”, dijo y prometió que si llega a ganar extenderá dicha pensión para todos los mayores del país.