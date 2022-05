Peña asegura que HC no impugnará a Marito si se postula para la ANR

Indicó que la candidatura del ex presidente Horacio Cartes para presidir el Partido Colorado ya está confirmada y consideró positivo que sea Abdo el futuro contrincante del líder de Honor Colorado.

“No tengo ninguna duda de que Cartes no va a impugnar (a Abdo). Va a ser la primera vez que ellos se enfrenten y puede ser hasta saludable en la construcción del proceso dentro de la ANR”, indicó Peña.

El delfín del cartismo tampoco descartó que Cartes sea también finalmente propuesto como candidato a senador, tal como ya lo hizo en 2017 cuando encabezó la lista para la Cámara Alta, pese a que ya es senador vitalicio.

”No es un tema actual de discusión hoy, pero no puedo descartar porque el peso electoral de Horacio Cartes es muy importante”, significó.

Velázquez. Peña también habló de su principal oponente Hugo Velázquez y aseguró que el vicepresidente no es el candidato de Abdo.

Subrayó que la aparición de un tercer frente interno, con el empresario Luis Pettengill como posible candidato, vendría a validar justamente esa disconformidad de Marito hacia la postulación de su segundo. “Celebro y me encanta, ojalá que se anime el ingeniero Pettengill y sea parte del proceso. Sería validar un secreto a voces que Hugo no es el candidato de Mario. Hugo en realidad se adelantó, encontró una ausencia de liderazgo dentro del oficialismo y lanzó su candidatura y arrastró de alguna manera a Abdo, quien no estaría conforme con Velázquez”, indicó.

Aclaró, no obstante, que le tiene totalmente sin cuidado contra quién competirá en las internas y que seguirá sin apelar al discurso de odio como herramienta de convencimiento, aunque es consciente de que “en política todo es válido”.

“Reivindico la concordia. Podemos diferir en ideas, pero intercambiar agravios y mentiras y medias verdades no le convence a nadie; de mi lado, no van a encontrar eso”, dijo.

ESCENARIO EN LA OPOSICIÓN. Peña abordó también la construcción de la concertación de los partidos opositores. Consideró que “es muy peligroso” el escenario que se está gestando, ya que, según su punto de vista, el proceso es meramente electoralista para derrotar al Partido Colorado y no vislumbra ejes programáticos. “Por un lado, está Efraín con una posición donde es él y solo él. Polariza su discurso y no es incluyente. Después están los otros con una visión colectiva donde la fortaleza está en la unidad. No es una concertación de lo que están hablando. Ellos solo quieren desarrollar una estrategia para ganarle al Partido Colorado, y eso es muy peligroso porque ya tenemos lo que fue la Alianza del 2018 (que llevó a Fernando Lugo a la presidencia) cuando no pudieron generar ningún tipo de cambios y la Alianza fue consumida por sus propios aliados”, rememoró.

Dijo incluso que hay muchas posturas contradictorias dentro del grupo que busca la concertación que les imposibilitan a tomar posiciones sobre temas transcendentales para el país, a diferencia de él que, según aseguró, tiene muy claro por qué quiere ser presidente de la República.

Soledad malagradecida. Peña también lamentó el discurso de la ex ministra Soledad Núñez, otra precandidata dentro del arco opositor, quien se volvió muy crítica a Cartes.

“Me da mucha pena porque sé el apoyo que ella recibió, de la importancia que le dio Cartes cuando fue ministra y me da pena porque suena mucho a rencor. Hay que ser agradecidos de las oportunidades que nos han brindado”, dijo.



Santiago Peña,

precandidato presidencial.